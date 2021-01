Pignoli: "Dopo l'ennesimo incidente è necessaria maggiore illuminazione in Via Di Sotto"

Così il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che poi aggiunge:

“Su via Di Sotto è necessaria e non da oggi una illuminazione migliore e per questo mi rivolgo al neo presidente di Pescara Energia Giuliano Diodati, fortemente voluto nel nuovo incarico anche dall’Udc, e a cui auguro innanzitutto buon lavoro, di mettere in preventivo nelle prime opere da realizzare, l’ampliamento del sistema di illuminazione su via Di Sotto, ma ove necessario anche su via Colle di Mezzo e via Colle Innamorati. Parliamo di strade ad alta densità di traffico e che per la loro struttura purtroppo spesso invitano anche a premere il piede sull’acceleratore. Strade che purtroppo sono state teatro di gravi incidenti in passato anche mortali, ed è per questo che chiediamo come Udc prioritariamente una maggiore illuminazione sopratutto in via Di Sotto dove in alcuni tratti nelle ore serali la luce è scarsa. Una richiesta la nostra, sollecitata anche dal titolare della pizzeria, e che avevamo anche sollecitato alla passata giunta con anche l’installazione di dissuasori di velocità. Augurando al 19enne un miglioramento delle condizioni di salute e una pronta guarigione, così come auguratosi - conclude Pignoli - auspichiamo e siamo certi che il presidente di Pescara Energia Diodati avvii sin da subito i lavori richiesti.”