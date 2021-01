Comune di Pescara, pasticcio TARI

Un piano economico-finanziario sulla gestione dei rifiuti che arriva in ritardo di un anno e, per l'incapacità dell'amministrazione Masci, lascia 1 milione di euro nelle casse della società Ambiente SpA, gestore del servizio, piuttosto che scontare questi soldi dalle tasse dei cittadini. Questa è l'accusa del Movimento 5 Stelle Pescara sulla proposta di delibera che sarà discussa domani in Consiglio Comunale.

"Quella sui rifiuti è da sempre una delle tasse più pesanti per la cittadinanza – commentano i consiglieri M5S Erika Alessandrini e Paolo Sola – specie in un periodo come quello che stiamo vivendo. Masci e compagni, che per mesi hanno propagandato l'intenzione di intervenire a sostegno di cittadini e imprese, non si sono accorti che il Comune avrebbe potuto recuperare 1 milione di euro da scontare sulla quarta rata TARI del 2020, lasciando invece questi soldi interamente nelle tasche della società Ambiente SpA."

Al centro delle accuse, l'assessore alla gestione rifiuti Isabella Del Trecco, colpevole secondo i consiglieri pentastellati, non solo di un ritardo imperdonabile nella redazione del piano finanziario, ma della totale mancanza di controllo sulla gestione dei rifiuti e sulla relativa tassazione.