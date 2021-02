L'Assessore Aliano replica all'opposizione sull'ufficio urbanistica

L'assessore all'Urbanistica Anthony Aliano replica alle critiche dell'opposizione sulla chiusura al pubblico dell'Ufficio Urbanistica.

"Trovo davvero paradossale la richiesta vergognosa dell'opposizione che, pur di avere visibilità sui media, non sa più a cosa appellarsi – afferma l'assessore Aliano -. Nelle settimane passate nell'Ufficio Urbanistica ci sono stati alcuni dipendenti positivi al Covid-19 e per impedire qualsiasi contagio abbiamo ritenuto opportuno, al momento, chiudere il ricevimento al pubblico. Come sempre gli sproloqui del M5S e del Pd sono fuori luogo e privi di buon senso. Rivolgo invece un plauso ai dipendenti, che hanno superato bene la quarantena e che sono tornati in servizio, evitando così lo smart working, proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini e per sbrigare più pratiche possibili. La Telecom ci ha assicurato che il guasto molto importante alle linee telefoniche e che prosegue da alcuni giorni, dovrebbe essere riparato entro domani, pertanto tutti i telefoni degli uffici torneranno ad essere disponibili, compreso quello dell'Ufficio Urbanistica, che ha mostrato sempre grande disponibilità verso gli utenti. L'opposizione non ci deve insegnare nulla in materia di prevenzione Covid visto che durante i mesi di lockdown non ha mai mostrato segni di collaborazione nelle varie attività a supporto della popolazione. Anzi, con le assurde teorie complottistiche portate avanti in questi due anni, ha mostrato invece di continuare a vivere su un altro pianeta, lontano dalle dinamiche della città e dalle esigenze reali delle persone."