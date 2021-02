Sabato e domenica riparte lo screening anti-Covid a Portanuova

L’incremento dei casi di positività al Covid 19 registrati negli ultimi giorni e le richieste provenienti dalla popolazione, in particolare da parte di coloro che non avevano avuto accesso al primo periodo dello screening di massa – svoltosi dall’11 al 21 gennaio scorsi – ha indotto l’amministrazione comunale di Pescara, di concerto con la Asl, ognuno secondo le proprie competenze, a riattivare i punti fisici in città per l’esecuzione dei test sui cittadini. La decisione è stata assunta al termine di un tavolo tecnico al quale hanno preso parte il manager della Asl Vincenzo Ciamponi e gli assessori comunali Eugenio Seccia e Patrizia Martelli.

Da questa sera è infatti possibile prenotarsi on-line, sul sito istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it), per sottoporsi, nelle giornate di sabato e domenica, alla prova dei tamponi presso la stazione di Portanuova, dove saranno operative cinque linee con operatori dedicati; si conta inoltre, nell’arco delle prossime ore, di poter riattivare anche la location utilizzata nelle scorse settimane al centro PescaraFiere di via Tirino, struttura, questa, messa a disposizione dall’imprenditore Danelli. Maggiori informazioni al link che segue.

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1076