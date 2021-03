Pescara, Masci firma l'ordinanza sulla chiusura di scuole e parchi fino al 14 marzo

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza sulla chiusura dellle scuole e dei parchi fino al 14 marzo. A dare l'annuncio è stato egli stesso, attraverso l'account Facebook, dopo una consultazione con Giustino Parruti, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive. Nel frattempo sta continuando la campagna screening contro il Covid-19, nelle giornate di oggi e domani. Queste le parole di Masci:

"In data odierna, dopo essermi consultato col dott. Giustino Parruti e aver letto la sua relazione, ho emesso l'ordinanza di proroga della chiusura delle scuole, dall'infanzia in su, e dei parchi fino al 14 marzo. Non è il momento di abbassare la guardia nella nostra città, i contagi non diminuiscono in misura tale da permettere la ripresa delle attività scolastiche in presenza, il disagio c'è, mi rendo conto perfettamente, ma c'è perché siamo in emergenza assoluta, contro un nemico che non accenna a mollare la presa, anzi si trasforma e si mimetizza per continuare i suoi attacchi. Oggi la variante inglese a Pescara rappresenta più dell'80% dei contagi. Nel frattempo proseguiamo gli screening diffusi alla popolazione, stamattina abbiamo fatto 1.183 tamponi, e le vaccinazioni agli ultra-ottantenni, ieri 280, oggi lo stesso numero. Sempre grazie ai tanti volontari, personale sanitario e non, e ai dipendenti pubblici che non guardano l'orario di lavoro per garantire a noi tutti un servizio efficiente."