Decide Valoti su rigore: Pescara-SPAL 0-1

Allo Stadio Adriatico il Pescara perde per 0-1 contro la Spal dell’ex Pasquale Marino. Mattia Valoti ha deciso il match su calcio di rigore, assegnato dall’arbitro La Penna per un fallo inesistente di Scognamiglio su Mora. Tanti errori arbitrali hanno inciso sulla partita, specialmente sulla doppia ammonizione ai danni di Mirko Drudi. Per il tecnico Grassadonia si tratta del primo k.o. sulla panchina del Delfino, dopo due pareggi con Frosinone (0-0) e Lecce (1-1) ed il successo nel turno infrasettimanale al Tombolato contro il Cittadella (0-1). Il Delfino resta al penultimo posto in classifica con 22 punti, la SPAL sale al sesto posto in piena zona play-off.

LA PARTITA: Grassadonia conferma il 3-5-1-1 visto contro il Cittadella con Fiorillo tra i pali, difesa a 3 con Guth, Scognamiglio e Drudi, a centrocampo unica eccezione rispetto alla gara del Tombolato con Machin al posto di Memushaj, poi Busellato e Dessena mentre Bellanova e Masciangelo a spingere sulle fasce. Giannetti alle spalle della punta Odagaard. Rispetto alla gara di Salerno l’ex Pasquale Marino conferma il 3-5-2 come modulo con Thiam in porta al posto dell’infortunato Berisha, in difesa Okoli, Vicari e Ranieri centrali di difesa, a centrocampo Missiroli, Mora, l’ex Valoti mentre Sala e Senicola terzini, in attacco confermati gli ex biancazzurri Asencio e Di Francesco. Arbitra La Penna della sezione di Roma 1.

Pronti-via e dopo 8 minuti di giochi la SPAL passa in vantaggio: Mora penetra in area e finisce a terra per un contrasto inesistente su Scognamiglio, per l’arbitro è calcio di rigore e ammonizione per il difensore biancazzurro. Dal dischetto va l’ex Valoti che calcio in basso alla sinistra di Fiorillo, dove il portiere ci arriva ma è 0-1 per i ferraresi. Al 14’ occasione per gli ospiti: rasoterra di Mora, Fiorillo interviene in uscita bassa. Sernicola non riesce a convertire in rete. La risposta del Pescara arriva un minuto dopo: Machin batte il corner verso Scognamiglio che non riesce ad indirizzare verso la porta. Al 33’ Drudi viene ammonito per una trattenuta su Asencio. Al 38’ occasione per i padroni di casa: Giannetti riceve da una rimessa laterale, penetra in area, sterza su Okoli e conclude: destro alle stelle. Al 44’ il Pescara resta in 10 uomini per la doppia ammonizione di Mirk Drudi a causa di un battibecco con Mora. Il primo tempo termina 0-1 in favore della SPAL e con il Pescara in 10 uomini. Prima dell’inizio del secondo tempo Marino opta per due cambi: fuori Valoti e Okoli per Esposito e Tomovic. Al 55’ primi cambi per Grassadonia: dentro Rigoni e Ceter per Dessena e Giannetti. Al 70’ occasione per la SPAL. Asencio pesca Paloschi in area che conclude al volo: Fiorillo si distende e mette in corner, un minuto dopo altri cambi per i padroni di casa: dentro Galano e Memushaj per Machin e Odgaard. All’83’ corner per i biancazzurri: batte Galano a cercare Guth che colpisce di testa ma la sfera termina sul fondo. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda negli spogliatoi le due squadre: la SPAL torna al successo dopo 8 partite e affronterà sabato prossimo l’Entella. Il Pescara farà visita, a Lignano Sabbiadoro, al Pordenone.

TABELLINO

PESCARA-SPAL 0-1

MARCATORI: 8’ (R) Valoti (SPAL)

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Drudi, Scognamiglio, Guth; Bellanova, Dessena (55’Rigoni), Busellato (71’Maistro), Machin (71’Memushaj), Masciangelo; Giannetti (55’Ceter); Odgaard (71’Galano); All Grassadonia

SPAL (3-5-2): Thiam; Ranieri, Vicari, Okoli (46’Tomovic); Sernicola, Valoti (46’ Esposito), Missiroli (79’Segre), Mora, Sala (83’ Dickman); Di Francesco (57’ Paloschi), Asencio; All. Marino

AMMONITI: Drudi (P), Scognamiglio (P), Busellato (P), Okoli (S), Sernicola (S), Valoti (S),

ESPULSI: Drudi (P)

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma1