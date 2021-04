Giovani democratici: dalla destra pescarese l'ennesimo schiaffo

I Giovani Democratici insorgono contro la mozione a firma Rapposelli, approvata dal Consiglio Comunale di Pescara con i voti contrari di PD, M5S e liste civiche di opposizione, che impegna il Comune a istituire un fondo che eroghi assegni alle donne che scelgono di non abortire.

"È gravissimo e degradante - afferma il segretario regionale dei Giovani Democratici Claudio Mastrangelo - che per l'ennesima volta in questa consiliatura la destra utilizzi dei mezzucci mascherati da falsi buoni sentimenti per attaccare in maniera reazionaria la Legge 194 e la libera scelta delle donne. Se si vuole stare davvero dalla parte delle donne e contemporaneamente incentivare la natalità in calo, piuttosto da una parte si incentivino i consultori e le iniziative di educazione sessuale nelle scuole per formare una consapevolezza alla sessualità nelle giovani generazioni, e dall'altra si proceda a una verifica dell'adeguatezza della spesa sociale del Comune per le famiglie pescaresi, come ampiamente chiesto dal centrosinistra a fronte della crisi generata dalla pandemia."

Sulla stessa linea il segretario provinciale Lorenzo Marinari:

"La destra di FdI cerca di nascondere l'intento di aggredire la legge sull'aborto con il contrasto alla denatalità. Vanno adottate misure concrete e strumenti adatti al sostegno alle nascite, non iniziative che umiliano coloro che ricorrono all'aborto. Non possiamo permetterlo - continua Marinari - per rispetto verso le donne di oggi e di ieri e verso le battaglie condotte e che continueremo insieme a condurre per ridurre ogni tipo di disparità."

All'attacco anche Irene Bizzarri, vicesegretaria regionale dei GD e responsabile per le politiche di genere:

"I tentativi di disincentivare la libera scelta sull'aborto attraverso una somma di denaro sono deplorevoli e richiamano l'immagine che della donna ha la destra. Per loro, le donne sono persone fragili, non autonome e, a quanto pare, facilmente corruttibili rispetto a scelte di vita così importanti. Fratelli d'Italia, che governa oltre che a Pescara anche in Regione, dovrebbe preoccuparsi piuttosto di applicare la Legge 194 garantendo a tutte le donne la possibilità di decidere sul proprio corpo, dato che in Abruzzo questa possibilità è negata dalla mostruosa percentuale dell'80,7% di ginecologi obiettori di coscienza."

Per il segretario del circolo di Pescara Area metropolitana Walter Verrigni la mozione Rapposelli è solo una misura spot utile alla propaganda antiabortista.

"Per contrastare la denatalità - dichiara - se i consiglieri di maggioranza avessero un po' di onestà intellettuale, punterebbero a incentivare l'occupazione femminile e a porre in essere misure di sostegno alle famiglie in difficoltà integrando e potenziando quanto già previsto a livello nazionale, invece che puntare sulla propaganda reazionaria."

"La correlazione fra aborto e denatalità, peraltro, è una fantasia creata dalla propaganda dell'estrema destra" conclude la vicesegretaria provinciale Alice Colangeli: