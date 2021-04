Pescara Basket-Bramante Pesaro, Capitanelli: "Abbiamo pagato la stanchezza"

Nel post partita con il Bramante Pesaro Andrea Capitanelli ha analizzato i 45 minuti che hanno visto i biancazzurri uscire sconfitti dal terreno di gioco marchigiano:

"E' stata una partita combattuta contro una squadra forte e noi abbiamo dato una dimostrazione di forza - esordisce il numero 17 pescarese - , dimostrando di potercela giocare tranquillamente contro la squadra favorita sulla carta per la promozione in Serie B."

"Togliendo l'inizio - prosegue Big Cap - dove siamo stati un po' contratti, per il resto a mio avviso abbiamo disputato una buona partita, mettendo in atto la nostra difesa e limitando i giocatori più pericolosi, per poi venire fuori nel secondo e soprattutto nel terzo quarto, dove eravamo riusciti a conquistare anche dieci punti di vantaggio."

"Anche nel quarto periodo avevamo preso un piccolo vantaggio, però purtroppo per diversi minuti siamo rimasti senza segnare e loro hanno recuperato. Abbiamo avuto l'ultimo possesso per portarla a casa ma purtroppo l'abbiamo sfruttato male e poi nel supplementare abbiamo pagato un po' la stanchezza e la situazione falli che si è fatta via via più pesante, subendo questo piccolo break senza poi riuscire a rimetterla sul binario giusto."