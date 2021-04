Il M5S Pescara propone la Cittadinanza Onoraria per Patrick Zaki

Anche il Comune di Pescara si appresta a discutere la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki , lo studente egiziano iscritto all'Università di Bologna, detenuto da oltre un anno nel carcere di Tora, a Il Cairo, con l'accusa di aver diffuso notizie false e propaganda sovversiva attraverso i suoi canali social, e in attesa di un processo rinviato per mesi in nome dell'emergenza Covid. Un ordine del giorno presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle chiederà al Consiglio Comunale di seguire l'esempio degli oltre 70 comuni italiani che hanno già avviato il percorso di conferimento della cittadinanza.

"La vicenda di Patrick Zaki ha messo in moto una grande mobilitazione nazionale ed internazionale – commentano i consiglieri M5S Paolo Sola ed Erika Alessandrini – attraverso l'iniziativa di intellettuali, giornalisti, accademici e personaggi pubblici che si sono fatti portavoce della richiesta di una sua scarcerazione, nel tentativo di tenere alta l'attenzione ed esercitare pressioni su chi oggi ha la possibilità di intervenire nella vicenda. E in quest'ottica sarebbe un segnale significativo conferire a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria del Comune di Pescara , per ribadire anche attraverso la nostra comunità che valori come la libertà di pensiero, di espressione e di partecipazione pubblica siano propri del nostro Paese e di ogni istituzione che lo rappresenti".