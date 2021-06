Mobilitazione sindacale sulla scuola, Libbi (PD Abruzzo): "Faremo la nostra parte, occorrono emendamenti al decreto Sostegni"

"Quella del precariato è una criticità antica della scuola che però è solo la punta dell'iceberg di una questione irrisolta e ben più complessa che è il reclutamento. Un'istanza cruciale che, come affermato anche dalla Responsabile Nazionale Istruzione e ricerca del Pd, Manuela Ghizzoni, è stata inspiegabilmente accantonata nel recente decreto Sostegni che prevede percorsi di arruolamento straordinari ma non affronta il problema alla radice."

lo dichiara Annalisa Libbi, responsabile Istruzione del Partito Democratico abruzzese.

Libbi sottolinea che "allo stato attuale i provvedimenti recenti non basteranno a coprire tutte le cattedre al primo settembre, di questo ci informano i sindacati che oggi, in tutta Italia, scendono in piazza per reclamare, legittimamente, un dialogo cooperativo con la politica e con il governo al fine di generare un cambiamento. Il Partito Democratico nazionale, e così quello abruzzese che ne socializzerà e discuterà in modo più diffuso le istanze, vuole fare la sua parte e lo sta facendo in un contesto difficile nel quale è necessario richiamare senso di responsabilità ed equilibrio tra le diverse posizioni dalla maggioranza. La via è l'elaborazione di emendamenti all'articolo 59 del decreto Sostegni secondo un iter complesso che non prospetta soluzioni rapide e nette ma che non tralascia di ascoltare la voce di chi nella scuola lavora e solleva la necessità urgente di una dignità lavorativa e professionale".