Da oggi il nuovo Pronto Soccorso diventa operativo

Come annunciato dalla ASL di Pescara il nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito è operativo.

Queste le parole di Antonio Blasioli, ex vicesindaco di Pescara:

"Un nuovo pronto Soccorso a cui ho tanto lavorato assieme al Governo di centro sinistra in Regione e Comune. E’ enorme, bello, avanzato e con tecnologie innovative. Spero non lo dobbiate mai visitare ma se capiterà vi sentirete accolti in una struttura civile e dignitosa. Ora che si proceda a aumentare personale medico, infermieri e oss, su cui registro un ritardo."