Pubblicato l'avviso "Liquidità". Ecco i requisiti per ottenerlo

Pubblicato l’avviso "Liquidità" che prevede 8 milioni di euro a sostegno di imprese, professionisti e autonomi. E’ un bando a sportello, per cui bisogna essere pronti a spedire domande il 6 settembre, quando aprirà.



CONTRIBUTI

È una misura volta alla concessione di finanziamenti a tasso zero di importo compreso tra 5.000,00 €. 15.000,00 €. ad imprese costituite ed attive, non bancabili, con DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO, per l’attribuzione di risorse finanziarie necessarie alla salvaguardia e al consolidamento dell’attività imprenditoriale sul proprio mercato di riferimento, al fine di contrastare la crisi economica in atto.



I PRESTITI CONCESSI a valere sull'Avviso “Liquidità”, che ha una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, hanno una durata di 72 mesi (incluso il periodo di preammortamento di 12 mesi), non prevedono spese di istruttoria e potranno essere estinti in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. Inoltre, non verranno richieste garanzie reali, patrimoniali, finanziarie né personali. Si tratta di prestiti destinati alla liquidità aziendale e alla salvaguardia delle attività d’impresa.



BENEFICIARI

I finanziamenti del cosiddetto “Avviso Liquidità” saranno concessi a favore di imprese costituite e già attive alla data di pubblicazione dell’avviso e comunque non successivamente alattive alla data di pubblicazione dell’avviso e comunque non successivamente al 30/04/2021, in particolare Micro e Piccole Imprese che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Non possono presentare istanza di finanziamento i Soggetti già beneficiari delle precedenti Misure di Microcredito gestite da Abruzzo Sviluppo SpA.



SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle ritenute “congrue ed attinenti all’iniziativa imprenditoriale”, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, sostenute dal 4 Marzo 2020.

A titolo esemplificativo le spese ammissibili sono:

a. Spese di funzionamento e gestione;

b. Consulenze;

c. Investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche;

d. Acquisto di materie prime, semilavorati prodotti finiti;

e. Pagamento di debiti commerciali afferenti all’attività d’impresa;

f. Spese per adeguamento e messa a norma degli impianti termici, elettrici ed idraulici;

g. Costo del personale con regolare contratto di assunzione da parte dell’impresa;

h. Costi promozionali (SI a web site e materiali. No partecipazione a fiere o eventi);

i. Corsi di formazione funzionali all’attività d’impresa;

j. Opere murarie connesse all’attività d’impresa.

L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi dedicati, indispensabili per l’attività d’impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita. E' inammissibile l’acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione potranno essere presentate, con modalità “a sportello”, secondo le indicazioni riportate nell'Avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo liquidita@pec.abruzzosviluppo.it a partire dal 6 settembre 2021 e fino al 16 settembre 2021. Attenzione: si tratta di un bando “a sportello” quindi è importante presentare la domanda il prima possibile, a partire dal 6 settembre.

Il bando e i moduli per le domande li trovate qui:

https://www.abruzzosviluppo.it/microcredito-abruzzo-sviluppo-pubblica-il-nuovo-avviso-liquidita-8-milioni-di-euro-a-sostegno-di-imprese-professionisti-e-autonomi.html



Per la richiesta di chiarimenti scrivere a:

liquidita@abruzzosviluppo.it indicando nell’oggetto: “LIQUIDITA’ – RICHIESTA CHIARIMENTI”.