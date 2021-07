Nuova amichevole per il Pescara: affronterà il Penne

Dopo il 9-0 contro lo Spoltore il Pescara di Gaetano Auteri affronterà in amichevole il Penne, squadra del campionato di Eccellenza.

In occasione della partita, in programma venerdì 6 agosto alle ore 18:00, verrà inaugurata la riqualificazione dello Stadio Fernando Colangelo, una struttura strategica per la città vestina e punto di riferimento importante per le realtà sportive locali.

Info prenotazione dalle 17:00 alle 18:00 al numero 338 1324173