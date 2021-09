L'assessore Comardi incontra i Comuni di Pescara e Spoltore per il corso "Ueam Accademy"

L'assessore alla Progettazione comunitaria Deborah Comardi ha incontrato il dirigente del Comune di Pescara Luca Saraceni e l'assessore del Comune di Spoltore Chiara Trulli per il nuovo corso riservato a 20 partecipanti "Ueam Academy: Introduzione alla Progettazione Europea".

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Ufficio Europa Area Metropolitana UEAM" destinato agli enti locali per favorire, in forma coordinata e nell'ambito della costruzione di una strategia unitaria di sviluppo territoriale, la gestione associata di servizi diretti a sostenere, in maniera efficace, l'accesso a finanziamenti resi disponibili su programmi europei, nazionali e regionali. Il corso di introduzione alla progettazione europea si svolgerà nel periodo che va da ottobre a novembre 2021 per un totale di 30 ore ed è rivolto a laureandi o laureati da non più di 3 anni, residenti in Abruzzo per un numero massimo di 20. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 27 settembre 2021.

"Le azioni di diffusione della cultura europea – spiega l'assessore Comardi - prevedono attività di sensibilizzazione sulle questioni europee, al fine di diffondere la cultura europea, facendo conoscere i diritti e i vantaggi acquisiti con lo status di cittadini europei, promuovendo il coinvolgimento attivo dei giovani cittadini nel dibattito sui temi europei e favorendo la partecipazione dei giovani alle opportunità che l'Unione Europea offre sia ai singoli sia alle loro associazioni".