Caro prezzi per le partite del Pescara, scatta la protesta del Settore Distinti

Scatta la protesta del Settore Distinti dello stadio Adriatico all'indomani della gara di Serie C tra Pescara e Vis Pesaro. I motivi sono il caro prezzi dei biglietti per le partite interne del Delfino.

I prezzi dei tagliandi sono stati confermati anche per la gara di mercoledì contro il Grosseto valevole per la Coppa Italia (CLICCA QUI PER LEGGERE I PREZZI). Il Settore Distinti ha annunciato che mercoledì non sarà presente sugli spalti in segno di protesta. Questo il comunicato: