PD Pescara: mai più fascismi, sabato saremo in piazza con la CGIL

L'attacco alla sede nazionale della CGIL avvenuto sabato scorso è un passaggio grave e drammatico di fronte al quale tutte le forze politiche democratiche, repubblicane ed antifasciste devono reagire unitariamente e con forza.



Per questo il Partito Democratico pescarese sarà in piazza a Roma, nella giornata di sabato 16 ottobre, aderendo alla manifestazione "Mai più fascismi" convocata da CGIL-CISL-UIL, ed invita alla massima partecipazione di militanti e cittadini tutti. È possibile prenotare il proprio posto sui mezzi organizzati dalla Cgil al link: https://cgilpescara.it/category/evento-cgil/



Inoltre parteciperemo convintamente alle iniziative promosse dalla Camera Del Lavoro di Pescara di Venerdì 15 alla presenza del Segretario generale Maurizio Landini.



Una mobilitazione per chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste che minacciano, come mai avvenuto nella storia repubblicana, la civile convivenza democratica e per rilanciare ancora con più forza le battaglie per i diritti ed il lavor