Liceo Marconi, Sospiri: "Abbiamo lavorato sin dal primo giorno per garantire la tranquillità e la serenità dei ragazzi"

“Con l’ingresso odierno delle ultime 17 classi del Liceo ‘Marconi’ all’interno dell’ex sede della Fater in via Volta si è temporaneamente chiusa la problematica inerente l’organizzazione dell’attività didattica, restituendo piena normalità a tutti gli studenti. Finiti i doppi turni, i ragazzi potranno portare avanti senza ulteriori intoppi l’anno scolastico, mentre la Regione Abruzzo, con la Provincia di Pescara, continuerà a seguire il cantiere per la ricostruzione della nuova scuola in via Marino da Caramanico, cantiere che dovrà concludersi nel minor tempo possibile per dare modo ai ragazzi di tornare nella propria sede definitiva secondo la tempistica prevista”.