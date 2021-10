Ex discarica Villa Carmine, Stella: "Interdire subito l'accesso all'area"

Torna nuovamente a parlare di abbandono di rifiuti lungo il Saline, nei pressi della strada che costeggia la ex discarica di Villa Carmine a Montesilvano, la Consigliera regionale del M5S Barbara Stella.

“Mi sono recata ancora una volta, insieme al Consigliere comunale pentastellato Giovanni Bucci, lungo la strada che costeggia l’ex discarica e purtroppo ancora una volta abbiamo rinvenuto un consistente abbandono di rifiuti, tra cui ingenti quantità di pneumatici, mobili, materassi e materiale vario”.



E prosegue, “sono anni che continuiamo a dire che quell’area deve essere interdetta in modo definitivo e appropriato per evitare questi episodi di assoluta noncuranza dell’ambiente; purtroppo tra il Comune, l’ente che ha in concessione la strada demaniale, e la Regione Abruzzo da anni si continua ad assistere ad uno stucchevole e inutile rimpallo di responsabilità che di fatto non ha ancora portato ad una soluzione adeguata. Pertanto mi auguro che gli enti coinvolti una volta per tutte cooperino in modo celere e proficuo con azioni di prevenzione in grado di limitare di fatto la possibilità di abbandonare rifiuti in quest’area già gravemente inquinata”.