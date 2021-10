A Giaccaglia della sezione di Jesi la gara Pescara-Olbia

L’AIA ha designato gli arbitri per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Il Pescara di Auteri, reduce dal pareggio di Siena (1-1) ospiterà allo stadio Adriatico l’Olbia, squadra già affrontata ad agosto in Coppa Italia, con i biancazzurri che vinsero per 2-0 grazie ai gol di Galanno e Cancellotti.

La gara, in programma domenica 31 ottobre ore 14:30, sarà arbitrata da Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Antonio Marco Vitale di Ancona, mentre il IV Uomo sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera. Queste le altre designazioni del Girone B:

VIETERBESE-ANCONA MATELICA (sabato 30 ottobre ore 14:30) ARBITRO: Grasso ASSISTENTI. Moroni-Lipari IV UOMO: Finzi

CESENA-PISTOIESE (domenica 31 ottobre ore 14:30) ARBITRO: Maggio ASSISTENTI: Cleopazzo-Munerati IV UOMO: Di Cicco

PESCARA-OLBIA (domenica 31 ottobre ore 14:30) ARBITRO: Giaccaglia ASSISTENTI: Pascali-Vitale IV UOMO: Mastrodomenico

FERMANA-PONTEDERA (domenica 31 ottobre ore 14:30) ARBITRO: Djurdjevic ASSISTENTI: Regattieri-Marchese IV UOMO: Cortese

GROSSETO-VIS PESARO (domenica 31 ottobre ore 14:30) ARBITRO: Ancora ASSISTENTI: Tchato-Zezza IV UOMO: Tagliente

MODENA-CARRARESE (domenica 31 ottobre ore 14:30) ARBITRO: Centi ASSISTENTI: Dell’Arciprete-Pinna IV UOMO: Zucchetti

MONTEVARCHI-TERAMO (domenica 31 ottobre ore 14:30) ARBITRO: D’Eusanio ASSISTENTI: Peloso-Zandonà IV UOMO: Gavini

VIRTUS ENTELLA-IMOLESE (domenica 31 ottobre ore 14:30) ARBITRO: Kumara ASSISTENTI: Ricciardi-Voytyuk IV UOMO: Castellano

REGGIANA-LUCCHESE (lunedì 1° novembre ore 21:00) ARBITRO: Luciani ASSISTENTI: Cravotta-Trasciatti IV UOMO: Scarpa

GUBBIO-SIENA (lunedì 1° novembre ore 21:00) ARBITRO: Di Graci ASSISTENTI: Trischitta-Grasso IV UOMO: Angelillo