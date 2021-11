Montesilvano, in arrivo due milioni di euro destinati al completamento di Via Saragat

Il presidente della Regione Marco Marsilio oggi ha annunciato al sindaco Ottavio De Martinis l'arrivo di 2 milioni di euro al Comune di Montesilvano, nell'ambito del potenziamento del sistema infrastutturale regionale. La cifra verrà destinata per il completamento dell'ultimo tratto di via Saragat al fine di rendere più funzionale l'intera strada. L'amministrazione comunale aveva realizzato un progetto complessivo della via presentato alla Regione nei mesi scorsi. Il primo tratto, denominato via Saffi, è stato inaugurato, la scorsa primavera ed è stato scenario anche di un Festival di Street Art, nel corso del quale sono stati realizzati dei murales sulle mura di contenimento.

Il primo progetto di via Saragat risale al 2006, grazie a un finanziamento regionale di oltre 2 milioni e 200 mila euro. Nel novembre 2012 si tenne la gara per l'affidamento dei lavori che iniziarono nel 2013 e solo con l'amministrazione del sindaco De Martinis è stato concluso, in tempi brevi, il primo tratto.

"Ho appena ricevuto una lettera del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – afferma il sindaco Ottavio De Martinis -, in cui mi comunica il finanziamento di 2 milioni di euro per il completamento di via Saragat, un intervento molto importante per la nostra città. Ringrazio la Regione, che ancora una volta ha manifestato vicinanza al nostro territorio, destinando fondi determinanti per la crescita della città. Montesilvano attende da oltre 15 anni il completamento di quest'opera strategica per la mobilità urbana. L'arteria snellirà ulteriormente il traffico quotidiano che si riversa su via Verrotti. Nei mesi scorsi abbiamo aperto via Saffi, il primo tratto di via Saragat, ora grazie a questo finanziamento concluderemo l'intero asse stradale".