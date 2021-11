Ecosistema urbano, Pescara si piazza al 76° posto

La città di Pescara compie un notevole passo in avanti nel rapporto stilato da Legambiente sill'ecosistema urbano. A dirlo è il Primo Cittadino Carlo Masci, che sulla prorpia pagina Facebook, ha annunicato un notevole balzo in avanti della nostra città, recuperando ben 26 posizioni passano dal 102° al 76°.

L'obiettivo che si è posto il Primo Cittadino è il 50° posto. Queste le parole apparse su Facebook del Sindaco:

"Pescara, rispetto all'anno scorso, fa un notevole balzo in avanti, recupera ben 26 posizioni nel rapporto Legambiente sull'ecosistema urbano, sale al 76° posto dal 102°. Continuiamo a lavorare per rendere più bella e più vivibile la nostra città, non ci lasciamo condizionare dalle polemiche strumentali e interessate, i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta. Il prossimo obiettivo è il 50° posto."