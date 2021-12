Forze dell'Ordine gratis sui treni, ma la Giunta lascia fuori la Polizia Locale

Ho chiesto più volte che anche i nostri agenti locali abbiano lo stesso diritto dei colleghi degli altri comparti, ma la Giunta probabilmente si è dimenticata di inserirli, o peggio, non ritiene la Polizia locale alla pari degli altri rappresentanti delle forze dell'ordine. Continuerò a chiedere l'estensione di questo diritto anche per loro. E' una questione di equità e giustizia".

Ad affermalo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari commentando l'approvazione dello schema di accordo tra Regione Abruzzo e Trenitalia che permette alle Forze dell'ordine di viaggiare gratuitamente.

"Mi sono detto da sempre favorevole a questa legge ma non è accettabile che si lasci fuori la Polizia Locale. Se l'obiettivo, come viene sostenuto da alcuni rappresentanti del centrodestra, è quello di garantire la massima sicurezza dei cittadini e del personale di bordo e, contestualmente, dare la possibilità di raggiungere il proprio posto di lavoro incrementando il livello di tutela dei viaggiatori attraverso la presenza di una divisa, non è chiaro perché si sia scelto di non includere la polizia Locale. Continuerò a lavorare per far colmare immediatamente questa carenza prodotta dalla Giunta Regionale" conclude.