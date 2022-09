Exit Poll: centrodestra avanti con il 41-45%

Alle 23:00 si sono chiusi i seggi per esprimere il proprio voto in queste elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Secondo i dati del Ministero degli Interni il 64,22% degli elettori aventi diritto si è recato alle urne, un dato molto basso rispetto alle elezioni del 2018 (affluenza del 73,68% degli elettori).

Secondo l'Exit Poll Camera, Opinio per Rai Fratelli d'Italia guida alla Camera dei Deputati tra il 22-26%; a seguire ci sono PD 17-21%; M5s 13,5-17,5%; Lega 8,5-12,5%; FI 6-8%; Azione-Iv 6,5-5%.

La coalizione di centrodestra otterrebbe il 41-45% (seggi 227-257 alla Camera e 111-131 al Senato) a seguire il centrosinistra con il 25,5-29,5% (78-98 Seggi alla Camera e 33-53 al Senato). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte avrebbe il 13,5-17,5% (36-56 seggi alla Camera e 14-34 al Senato mentre Azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi insieme avrebbero il 6,5-8,5% (15-25 seggi alla Camera e 4-12 al Senato.