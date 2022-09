Pianella Calcio, esordio vincente in trasferta contro il Piano della Lente

Esordio e tre punti per i ragazzi del Pianella allo stadio Acquaviva di Teramo nel match contro il Piano della Lente: 1- 0 siglato da Nicolini che regala la vittoria in 10 contro 11 per tutto il secondo tempo (espulsione di Pretara).

Dopo il rinvio della gara casalinga contro il Mosciano per maltempo (recupero in programma mercoledì 28 alle ore 15,30 allo stadio M. Di Benedetto Pianella), i ragazzi di Roberto Contini ottengo una preziosa vittoria frutto di un grande gioco di squadra.

“Ottima partita – afferma il mister – siamo passati in vantaggio al prima minuto; abbiamo avuto anche altre occasioni per chiuderla ma non ci siamo riusciti e abbiamo sofferto senza rischiare troppo. Avvio del secondo tempo con l’espulsione ma i ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione; hanno dimostrato di saper soffrire insieme, nessuno si è tirato indietro fino al 95’. E’ un inizio e spero si continui così per il futuro. Vittoria importante – continua Contini – anche perché il Piano della Lente è un’ottima squadra e darà filo da torcere a tante squadre”.

Una settimana che si prospetta già importante: dopo la gara di mercoledì infatti si torna ancora in casa domenica 2 ottobre contro il New Club Mattoni “la rosa ci permette di affrontare queste gare, dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo dare seguito a quello che abbiamo fatto oggi e voglio vedere una crescita mentale” conclude mister Contini.