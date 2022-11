La Regione Abruzzo stanzia 2,5 milioni di euro per "Vita Indipendente", destinato alle persone con disabilità

Per la prima volta la Regione Abruzzo finanzierà tutte le domande presentate per ottenere contributi per “Vita Indipendente”, destinato alle persone con disabilità.

E' la conseguenza del provvedimento varato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali Pietro Quaresimale, incrementando un fondo per Vita Indipendente da 2,5 milioni di euro, andando incontro alle richieste dei contribuenti.

"E' un risultato per certi versi storico - ha commentato l'assessore Pietro Quaresimale - che ha un doppio valore: da un lato aver dato risposte a tutti coloro che hanno presentato domanda di contributo e dall'altro aver previsto per la prima volta la somma record di oltre 3,5 milioni di euro in favore della Vita Indipendente. Un segnale forte verso il mondo del sociale che conferma l'attenzione del governo regionale. “Subito dopo l'Avviso abbiamo avviato tutti i percorsi necessari per reperire nuove risorse finanziarie - ricorda Quaresimale - perché sapevamo benissimo che le istanze sarebbero state di più numerose degli anni passati. E così con un percorso trasparente abbiamo previsto un incremento di 400 mila euro del fondo di partenza dell'avviso sulla Vita Indipendente di 728 mila euro. Arrivati alla quota di poco inferiore a 1,2 milioni di euro, abbiamo calcolato il fabbisogno finanziario necessario per soddisfare tutte le richieste pervenute (405 a chiusura dell'avviso, ndr). Da qui - conclude Quaresimale - il reperimento di ulteriori risorse per circa 2,5 milioni di euro dal Fondo sviluppo e coesione che ci ha permesso di raggiungere la cifra record di otre 3,5 milioni di euro".

Così invece il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, sulla stessa linea di Quaresimale:

"Con la delibera di Giunta abbiamo mantenuto l'impegno che era stato assunto prima ancora delle proteste messe in atto contro il governo regionale. Rispetto alle passate amministrazioni abbiamo dimostrato un impegno concreto e non solo a chiacchiere. Da parte nostra l'attenzione per le categorie più fragili e più deboli - prosegue il Presidente - c'è sempre stata e compatibilmente con il bilancio abbiamo sempre voluto garantire il massimo impegno economico possibile. Lo stanziamento per la Vita indipendente è l'ennesima dimostrazione".

Soddisfatti L’Associazione Carrozzine Determinate e la CGIL Abruzzo Molise: "Tale provvedimento-si legge nella nota-è avvenuto dopo che le due associazioni avevano denunciato uno stanziamento per l’anno 2022 di soli 728.000 euro, a fronte di una necessità di oltre 3,5 milioni di euro, ed avevano annunciato clamorose azioni di protesta. Con il provvedimento odierno, che finanzia integralmente tutte le richieste, la Regione Abruzzo ha mostrato attenzione ai temi della disabilità.

C'è ancora tanto da fare, a partire dalla necessità di potenziamento dei servizi territoriali oggi tanto carenti nella nostra regione. Carrozzine Determinate e CGIL Abruzzo Molise auspicano che l’attenzione sui temi del sociale resti alta anche nella discussione imminente della prossima legge di bilancio regionale."