Il Comando provinciale di Pescara festeggerà Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Domenica 4 dicembre tutto il personale del Comando provinciale di Pescara, festeggerà la “Santa Barbara”, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia avrà inizio in prima mattinata presso la sede centrale del Comando di viale Pindaro con il doveroso omaggio ai caduti. Successivamente il Comandante, ing Centi, conferirà le onorificenze al personale Vigile del Fuoco in servizio e in congedo.

La cerimonia proseguirà con la funzione religiosa in onore della Santa Patrona, celebrata dall’Arcivescovo S.E. Mons. Tommaso Valentinetti, che si terrà alle ore :,45 presso la Cattedrale di San Cetteo di Pescara, alla presenza delle autorità civili e militari.

Alle ore 11.00, si svolgerà, dopo due anni di assenza, la consueta esercitazione professionale, consistente in simulazioni di operazioni di soccorso, presso la Sede centrale del Comando in viale Pindaro, che per l’occasione sarà aperta a familiari e cittadini.