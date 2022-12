Stanziati 35 mila euro di fondi per i buoni spesa alimentari per le famiglie bisognose. Pignoli: "Pescara si dimostra solidale"

L'Amministrazione Comunale ha stanziato 35 mila euro di fondi per l'erogazione di dei buoni spesa alimentari per le famiglie bisognose di Pescara. La richiesta era stata lanciata qualche settimana fa dal Capogruppo del Comune Massimiliano Pignoli. Questa mattina, alla conferenza stampa, oltre lo stesso Pignoli erano presenti il Sindaco Masci, l'assessore al Disagio Sociale Nicla Di Nisio e il presidente della Commissione Politiche Sociali Maria Luigia Montopolino.

"Pescara si dimostra sempre più una città solidale-ha affermato Pignoli-Siamo riusciti a trovare questi fondi per dare ossigeno alle famiglie bisognose della nostra città. Parliamo di circa 400 famiglie iscritte al Pis (Pronto Intervento Sociale) e che nelle prossime ore riceveranno la telefonata dagli assistenti sociali, che voglio oggi ringraziare pubblicamente per il loro impegno, per la consegna del buono spesa.

Ancora una volta dalle parole ai fatti, perché questa Amministrazione si è dimostrata - ha detto Pignoli- sensibile alle esigenze e alle problematiche dei più bisognosi.

Per arrivare allo stanziamento di questi fondi-continua Pignoli- c'è stato un gioco di squadra che ha coinvolto il presidente della Commissione Politiche Sociali Maria Luigia Montopolino, l'assessore all'Ascolto del Disagio Sociale Nicla Di Nisio e ovviamente dal sindaco, che hanno compreso come sia Natale fra pochi giorni anche per una fetta di popolazione che ha bisogno di essere sostenuta anche sotto l'aspetto alimentare visto l'aumento delle utenze e dei prezzi dei generi alimentari.

Ma non ci fermiamo qui perché perché il Sociale per noi resta una priorità. Lo avevamo detto sin dal primo momento che avremmo sostenuto il sindaco Masci perché per noi erano e sono due i punti fondanti quali la periferia e il sociale al centro del programma dell'Amministrazione che credo stia governando e amministrando seguendo le due priorità".