Montesilvano: primo tavolo per la realizzazione delle scuole dell'infanzia con i fondi PNRR

Si è svolto nella Sala Consiliare del Comune di Montesilvano, un primo tavolo operativo che ha coinvolto l'assessorato all'Istruzione, l'Azienda speciale per i servizi sociali, i dirigenti e gli insegnanti delle scuole dell'infanzia che operano nei plessi di Montesilvano, ai quali sono stati destinati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"L'obiettivo del primo incontro è stato quello di definire una linea comune di progettazione degli spazi, soprattutto per quanto concerne la realizzazione dei poli per l'infanzia, che andranno ad ospitare anche gli asili nido - , come ha ribadito più volte il vice sindaco, nonché assessore alla Pubblica istruzione, Paolo Cilli - . I fondi del PNRR per la costruzione e l'ampliamento degli edifici ammontano a circa 15 milioni di euro, i poli saranno riservati ai bambini da 0 a 6 anni.

Allargheremo due poli, quelli di via Almirante e di via Foscolo, ne realizzeremo quattro nuovi tra asili nido e scuola dell'infanzia in via Saragat e via Verdi e costruiremo un nuovo nido in via Garonna. Con le nuove strutture, che saranno ultimate il prima possibile, garantiremo alle famiglie servizi in più, soprattutto con i nuovi nidi. Cercheremo di intraprendere un percorso comune che porti a ridurre le tempistiche di progettazione, la cui scadenza è prevista entro la fine di febbraio. Inoltre, cercheremo di equiparare le funzionalità delle varie strutture, che avranno spazi più ampi e che consentiranno ai bambini, fino a 6 anni, di avere oltre alle aule in comune spazi esterni per attività specifiche, andando a tutelare nel contempo anche i bimbi che hanno esigenze particolari".