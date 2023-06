Riqualificazione delle strade di Pescara, Di Lorito (Cna): "Non ripetere il caso di viale Marconi, l'economia non va colpita"

“Nessuno nega l'esigenza di procedere a lavori di manutenzione e riqualificazione delle strade di Pescara, ci mancherebbe. Ma si deve anche tener conto che per i lavori esistono periodi dell'anno più indicati, altri meno; e che le esigenze delle attività produttive vanno tenute in debita considerazione, sennò la città diventerà anche più bella, ma le attività produttive abbasseranno le saracinesche”.

Lo afferma il direttore della CNA provinciale, Luciano Di Lorito, secondo cui «hanno senso le proteste sollevate in questi giorni dagli operatori, soprattutto delle attività commerciali e artigianali di corso Vittorio Emanuele, di fronte all'avvio di lavori che renderanno di fatto la strada impraticabile per settimane. E questo nel periodo dei saldi, che rappresentano un'autentica boccata di ossigeno per le attività commerciali, non va affatto bene».