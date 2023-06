Pescara Calcio: Zeman vicino al rinnovo del contratto

A distanza di due giorni dalla cocente eliminazione patita in semifinale contro il Foggia, per il Pescara è tempo di programmare la prossima stagione, la terza consecutiva in Serie C. Sulla panchina biancazzurra ci sarà ancora Zdenek Zeman. Nonostante la sconfitta ai rigori contro i Satanelli sarà il boemo a guidare il Pescara. L'annuncio dovrebbe arrivare entro metà della prossima settimana. Queste le dichiarazioni del Direttore Sportivo Daniele Delli Carri a Rete8:

Con Zeman ci siamo incontrati. C’è la volontà di continuare insieme. Abbiamo parlato. L’idea è quella di ringiovanire ulteriormente la rosa cercando di patrimonializzare il più possibile. All’inizio della prossima settimana definiremo tutto. Il mister è animato da una grandissima voglia di rivalsa. L’eliminazione? Siamo molto dispiaciuti. Uno stadio pazzesco. Sicuramente una grande opportunità ma nei play off siamo stati protagonisti. È mancata la mentalità per andare a fare il secondo gol. Era accaduta la stessa cosa allo “Zaccheria” sul 2-1 in nostro favore. Ora, però, dobbiamo resettare e ripartire. Inutile rimuginare, non porta frutti. Rafia? Come si fa a trattenere un talento in C? In caso di promozione, il ragazzo sarebbe rimasto volentieri. Ci sono tanti club, anche di A, interessati al ragazzo”.