Indomito il Tikitaka Francavilla, sarà Gara 3 per la Finale Scudetto

Il Tikitaka Francavilla resta aggrappato al sogno Scudetto e pareggia i conti col Bitonto vincendo, con il punteggio di 2-1, la Gara 2 della serie finale: ora sarà la terza sfida sarà quella decisiva. Domenica 11 giugno, ore 20,00 il redde rationem che decreterà il vincitore di questa stagione di futsal femminile.

La gara dice che il Tikitaka domina tatticamente, individualmente e soprattutto mentalmente.

Si sblocca all’ottavo minuto, grazie ad una gran imbucata di Tampa, una palla perfetta che Bettioli trasforma sapientemente in rete, con un sinistro bilanciato sul secondo palo. Il Bitonto sembra accusare il colpo, anche perché, effettivamente le ragazze di Gayardo giocano tutti i primi 20 minuti ad un livello assoluto. Si va all’intervallo sullo 0-1 seppur, proprio sullo scoccare della sirena, il Tikitaka rischia il pareggio e si salva per un pelo, un ottimo reminder per non abbassare mai la guardia.

Nella seconda frazione si scioglie il Bitonto e agguanta il pareggio. Grandissima giocata delle pugliesi, con Renatinha che si fa strada in mezzo a due, appoggia per Mansueto che serve Pernazza: c’è un “mezzo” buco, s’infila ed è rete. E adesso esplode il PalaPansini di Giovinazzo, un coro all’unisono della tifoseria che non aveva mai smesso di crederci, ma ora lo fa un po’ di più. Il pareggio, però, sta stretto alla formazione di Gayardo, che deve necessariamente mantenere tranquillità, ma non abbandonare la rabbia, quella propositiva.

E lo fa in modo eccellente, reagendo bene e collezionando numerose palle gol, come il palo clamoroso, sassata col mancino di Vanin o, poco dopo, il secondo legno di Bertè.

Una Gara 2 davvero tiratissima e dispendiosa, che si conclude tra tanta stanchezza di entrambe le compagini che aspettano una fiammata che possa svoltarla. Nel clutch time il gol decisivo di Tampa, a 38 secondi dalla fine, una saetta della numero 5 giallorossa, difficilmente parabile, che premia la grinta delle abruzzesi che fino all’ultimo hanno avuto voglia di vincere e portarsi a casa la partita. Vittoria strameritata, prima in panchina e poi in campo. Ora si attende la bella.

Nel terzo tempo il commento di coach Cely Gayardo. “In queste gare abbiamo imparato che fino a quando non sentiamo la sirena, la gara non è mai finita. Volevamo vincere per forza e ce l’abbiamo fatta. Faccio i complimenti alle ragazze che non hanno mai mollato, anche se non era per niente facile. Ora il sogno è ancora vivo, speriamo di essere di nuovo al massimo domenica, nell’ultima partita di questa stagione”.

Foto dalla pagina Facebook Tikitaka Planet C5 Femminile