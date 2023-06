Addio a Silvio Berlusconi, D'Alonzo: "E' l'uomo del Secolo. Persone così non nasceranno più"

In queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico, imprenditoriale, televisivo e sportivo per la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni.

Per ricordare la memoria di Berlusconi abbiamo contattato Alessandro D'Alonzo, vice presidente della SAGA (società che gestisce l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo) ed ex coordinatore regionale Abruzzo di Forza Italia Giovani:

"Non posso negare il fatto di essere particolarmente provato, quasi come fosse venuto a mancare un parente-afferma D'Alonzo-La mia esperienza politica, soprattutto quella Nazionale legata a Forza Italia Giovani. Noi coordinatori regionali abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo più volte. Rimane il ricordo della grandezza di un uomo, a prescindere da come la si possa pensare a livello politico e la testimonianza è il cordoglio che sta arrivando in queste ore.

Di aneddoti potrei raccontarne tantissimi, tra Roma e Milano ci siamo incontrati tante volte. Lui era sempre positivo, con barzellette tra un discorso serio e l'altro. A Natale inviò uno spedizioniere in tutta Italia, girando tutte le regioni, per consegnarci un quadro con una Madonna ed il Bambino assieme ad una dedica. Un quadro che raccoglieva nella sua collezione di Arcore. Era una persona di una generosità e bontà infinita, che se ne dica e chi non lo conoscesse bene non si rende conto di questo. Per me è l'uomo del Secolo e secondo me persone così non nasceranno più."