Pescara Calcio, Sebastiani: "Con Zeman c'è la volontà di andare avanti insieme"

In casa Pescara è tempo di ripartire dopo l'eliminazione ai play-off contro il Foggia. Alla guida tecnica, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe restare Zdenek Zeman. Difficilissima la permanenza di Rafia in riva all'adriatico, date le grandi doti tecniche e le richieste di mercato. Queste le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani a “La Domenica Sportiva”, programma di Rete8:

"L'amarezza non passa facilmente. Nelle due partite siamo andati in vantaggio e ci siamo fatti recuperare. Sapendo che il calcio è così non possiamo farci nulla, dobbiamo resettare e ripartire dal fatto che a Pescara abbiamo visto uno stadio pieno che non si vedeva da 10 anni e secondo me è la cosa più importante.

Se il Pescara gioca bene e fa divertire la gente si riavvicina. Zeman ha fatto qualche errore nella gestione delle due partite? Quale errore gli possiamo addebitare-afferma il presidente-buttare il pallone in tribuna la partita sarebbe finita sull'1-0. Anche nella finale di Champions davanti l'Inter per massacrata e invece se la sono giocata fino alla fine. Se Lukaku non avesse sbagliato quel gol sul finale avrebbe rimesso in gioco l'Inter. A Zeman non posso rimproverare nulla ma fargli i complimenti per essere arrivato fino in semifinale. Ai play-off non abbiamo perso una partita e ha fatto giocare tanti giovani e come sapete è la nostra mission.

Quando arriverà la conferma ufficiale? Vedremo, c'è la volontà di andare avanti insieme. Rafia a Catanzaro? Faccio i complimenti a Vivarini per quello che ha fatto. Lui ha fatto dei bellissimi complimenti alla fine della gara di ritorno dove paragonò Rafia a Zidane. Rafia in Serie C è illegale, non c'entra nulla e sinceramente anche superiore alla media. Su Rafia ci sono tante richieste. Se avessimo centrato la promozione sarebbe rimasto a Pescara. E' un ragazzo del '99 e giustamente vuole giocarsi le sue chance, ha dimostrato di varee qualità che in queste categorie non si trovano.

L'obiettivo del Pescara sarà lo stesso percorso del Catanzaro? L'obiettivo, in questi campionati, non si possono mai dire. Quest'anno ci sono state squadra, come ad esempio il Vicenza che doveva vincere è arrivata settima ma grazie alla vittoria della Coppa Italia è arrivata tra le prime. Il Crotone, ottima squadra, è uscita contro il Foggia. Anche il Cesena stesso. Questo campionato è talmente difficile per come è organizzato. O fai un campionato come il Catanzaro dove ha ammazzato tutti oppure te la giochi fino alla fine dove un episodio positivo o negativo può cambiare tutti. Faremo un campionato importante.

Lescano e Merola resteranno l'anno prossimo? Di sicuro resteremo io e Delli Carri. A parte gli scherzi oggi non possiamo dirlo. Lescano ha un altro anno di contratto, non ha mai manifestato la volontà di andare via a parte l'episodio dello scorso gennaio, poi durante il mercato usciranno delle situazioni. Adesso è tutto prematuro. Con il direttore del Chieti abbiamo parlato una sera a cena sui giovani. Ci dobbiamo risentire per i ragazzi che andranno a giocare. C'è un bel rapporto e non ci sono problemi. Dovessero scegliere qualche nostro giovane noi saremmo contenti."