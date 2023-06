Fratelli d'Italia, l'annuncio di Cardelli e Carota: "Benvenuti ad Alessandro D'Alonzo e Guido Cerolini Forlini"

"Fratelli d'Italia cresce a Pescara e nella provincia ed oggi annunciamo due nuovi ingressi, quelli di Alessandro D'Alonzo e di Guido Cerolini Forlini, a cui rivolgiamo il nostro benvenuto, certi del prezioso apporto che forniranno e del proficuo lavoro che insieme ci attende".

È quanto dichiarano i coordinatori, provinciale e cittadino di FdI Pescara, Stefano Cardelli e Roberto Carota. Agente di commercio e in Forza Italia da sempre, D'Alonzo ricorda il suo percorso in politica "come coordinatore regionale di FI Giovani, movimento che ho creato quasi dal nulla - riferisce - e che ho contribuito a formare anche ai fini di elezioni di decine di amministratori locali. La mia passione per la politica, infatti, nasce sin dalle scuole superiori e, nel 2008, arriva la mia prima candidatura che mi portò ad essere eletto nella circoscrizione di Castellamare per la quale mi occupai di politiche sociali, incarico che vi venne riconfermato fino al 2014.

Due candidature di servizio in FI dove raccolsi oltre 600 voti. Un'esperienza che, oggi, intendo ancora tramutare in impegno concreto, scegliendo di aderire in un partito che incarna sempre più i valori in cui ho sempre creduto".

Cerolini Forlini, medico di professione ma da sempre impegnato anche politicamente precisa come "l'adesione a Fratelli d'Italia rappresenti il naturale coronamento di un percorso che mi ha visto, per circa dieci anni, al Comune di Pescara nelle fila del centrodestra ed ex assessore alle Politiche sociali nella giunta Albore Mascia, e da due anni nella Fondazione Farefuturo del ministro Urso. Una scelta sicuramente avvalorata dalla serietà e dal buon operato che ha distinto negli anni Guerino Testa, oggi deputato della Repubblica e che ringrazio, insieme ai coordinatori Cardelli e Carota, e naturalmente il senatore Etelwardo Sigismondi, per il sostegno ricevuto".