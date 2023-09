Autovettura a fuoco a Fontanelle, Pignoli: "Occorre posto di polizia h24"

"Questa mattina abbiamo avuto notizia dell'ennesima autovettura andata a fuoco. Per questo la situazione a Fontanelle e in particolare in via Caduti per Servizio sta diventando sempre più difficile. Per questo ho chiesto di far svolgere la prossima Commissione Mobilità e Sicurezza a Fontanelle alla presenza dei cittadini e del sindaco Masci, oltre che del comandante della Polizia Locale".

Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa il capogruppo Udc al comune di Pescara Massimiliano Pignoli che ha poi parlato delle ulteriori proposte per Fontanelle:

"I cittadini sono esasperati. Hanno paura. L'ennesima macchina incendiata, la quarta in quattro giorni, è un fatto gravissimo e quindi i residenti di Fontanelle, che non sono cittadini di serie B, si aspettano delle risposte dalle istituzioni. In questo quartiere c'è un vero e proprio allarme sociale.

E quindi oggi siamo qui anche per delle proposte, oltre che per dare voce alla cittadinanza. Già detto dello svolgimento della prossima Commissione Mobilità e Sicurezza a Fontanelle, chiedo che sia potenziata la presenza delle forze dell'ordine a Fontanelle come nel quartiere Rancitelli. Una presenza fissa di agenti della Polizia Locale e se questo non potesse essere garantito, affidarsi alla vigilanza privata, pagata dal Comune di Pescara come fatto in precedenza per le aree di risulta, per garantire una presenza fissa e comunque maggiori controlli. Oltre a questo chiederò nei prossimi giorni un incontro con il Questore di Pescara Luigi Liguori per sapere come le forze dell'ordine intenderanno regolare i controlli in questo quartiere e garantire la sicurezza dei residenti".