La Notte dei Serpenti vince la seconda serata su Rai 1. Numeri e share

Dopo il successo live a luglio allo Stadio del Mare di Pescara con oltre 10.000 spettatori, “La Notte dei Serpenti”, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, andato in onda giovedì 31 agosto, su Rai 1 aggiudicandosi la seconda serata con l’8.9% di share (con 644.000 spettatori) con un picco del 10.5% con 1.054.000 spettatori nell'anteprima (media del 9.7% con circa 850.000 spettatori)!

Un grande successo sia dal vivo sia televisivo per questa prima edizione, che ha visto sul palco Giusy Ferreri, Gianluca Grignani, Mr.Rain e tanti artisti e musicisti abruzzesi, accompagnati dall’orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

«Sono incredulo di fronte a questi risultati che dimostrano che c'è un enorme interesse del pubblico nella tradizione abruzzese, che l’elaborato che abbiamo proposto è stato premiato, che da oggi in poi l'Abruzzo esiste televisivamente, che i nostri canti non hanno nulla da invidiare alle altre tradizioni popolari – dichiara il Maestro Enrico Melozzi – È un dato di fatto, La Notte dei Serpenti è stato un successo. Ringrazio Angelo Bozzolini che con il suo talento registico ha garantito un programma strepitoso, ringrazio Confimi per aver sostenuto economicamente il programma, e abbraccio con affetto Marco Marsilio e tutta la Regione Abruzzo per aver creduto in me e avermi affidato questa operazione di rilancio della mia terra natia».

«È stato emozionante vedere ieri sera il grande concerto di Pescara trasmesso su Rai 1 – commenta Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo – Sto ricevendo da ogni parte d'Italia i complimenti per la bellezza di questa serata. La Notte dei Serpenti ha rievocato ricordi e memorie della tradizione popolare abruzzese anche in tante persone che la nostra regione l'hanno lasciata per andare a lavorare altrove. Tutto questo è di stimolo per continuare su questa strada e impegnarsi sin da ora per la prossima edizione».