Pescara Calcio, Zeman: "La squadra ha talento. La società ha scelto la linea verde"

Partirà domani sera il nuovo campionato di Serie C del Pescara. Allo stadio Adriatico (ore 20:45) il Delfino ospiterà la Juventus Nex Gen, seconda squadra del club bianconero. Per quanto riguarda il calciomercato arriva a titolo definitivo Davide Di Pasquale, ex difensore del Foggia e cresciuto nel settore giovanile del Pescara. Questa mattina, presso l'Hotel Ekk di Città Sant'Angelo, si è svolta la conferenza stampa del tecnico Zdenek Zeman:

"Staver non è ancora pronto, è un ragazzo con cui si può lavorare. Di Pasquale? Buon giocatore, con me a Foggia fece bene nonostante abbia qualche problema fisico, ha qualità non solo in campo ma anche fuori. Arriverà la mezz'ala? Il mercato non l'ho fatto io, sono contento che la società abbia scelto la linea verde. Ho tanti ragazzi giovani con 18 persone sotto i 23 anni che per me hanno prospettive e adesso bisognerà lavorare per farle uscire. Sul mercato non ho chiesto niente.

Tra gli indisponibili ci sono Tommasini, Cangiano, forse Kolaj visto che si è fatto male questa mattina e non sappiamo se recupererà. Floriani ha avuto problemi di digestione. Vergani si è allenato con noi solo due volte. Sarà a disposizione anche se non potrà disputare né 90 né 45 minuti. In avanti ho a disposizione Cuppone e speriamo che duri. Vergani può giocare 10 minuti, anche se non si è allenato con la squadra si è allenato a parte. Aloi non ha problemi di mercato, la società lo ha confermato e lui non si è mai lamentato, penso resterà.

In un mese e mezzo la squadra si è allenata in maniera abbastanza pesate - continua il boemo - per me no perché prima si lavorava di più ma il lavoro lo hanno risentito. Essendo giovani non erano abituati. Sul piano tattico abbiamo ancora grosse confusioni e spero si risolvano ma è normale. Mi auguro solo che i giovani che si vogliono mettere in mostra lavorino insieme. Per il momento vedo che vogliono affidarsi da soli piuttosto che alla squadra e possiamo avere problemi solo lì. Sicuramente i ragazzi erano abituati ad un altro calcio, ma siccome voglio che facciamo un altro tipo non è facile. Molti giocavano nel campionato Primavera e si giocava un altro calcio, la in Serie C non l'hanno ancora vista e si giocherà in un'altra maniera ma se ne accorgeranno.

La Juventus Nex Gen? "Li abbiamo visti, è una squadra della Juventus dove il valore della squadra supera i 10 milioni mentre noi non ci arriviamo. Per quanto riguarda il mercato sono contento della maggior parte dei giocatori che ha iniziato il ritiro lo sta finendo. Mi piace lavorare e cercare di vedere miglioramenti piccoli di quelli che ho a disposizione. Per quelli che non ho a disposizione non so cosa dire. Paganini accostato al Pescara? E' un buon giocatore e lo dico anch'io. I ragazzi sono giovani e servirà tempo per far capire cosa sia il campionato ma sono di talento. Spero di vedere, tanti di loro, al breve giocare in Serie A. Sono contento di Squizzato, per me il regista deve correre di meno ma ragionare di più. si sta adattando, ha piede e fisico. Aloi ha molta più esperienza ma anche lui non è un mediano o regista ma gli piace svariare.

Ho visto giocare la Juventus Nex Gen contro la Prima Squadra e hanno perso 2-0, poi li ho visti in un'altra partita dove hanno giocato un calcio diverso. Bisognerà vedere cosa vorranno fare, noi siamo pronti a tutto. Aloi? Sono contento che voglia rimanere e migliorarsi, ma il discorso non sta a me ma per lui fare le cose che si devono fare in campo. Per me, come giocatore, è un bravo ragazzo ma tatticamente deve capire cosa vuole fare da grande in mezzo al campo. Per ora lo metterò in mediana ma non è roba sua. Mora è un po' tutto. Plizzari e Mora? "Per me Mora ha avuto ha qualche problemino all'inizio ma si è rimesso in riga. Voglio giocatori che si mettano a disposizione della squadra e della società. Ad oggi non ha problemi nel rimanere e dare i suoi insegnamenti ai giovani. Con Plizzari mai avuto problemi, nell'ultima partita rimase fuori perché non stava bene né di testa né di fisico.

Il progetto della seconda squadra della Juventus? “Bisognerà capire a che scopo servirà. Secondo me serve per lanciare i giovani per poi venderli, penso che debbano collaborare per la Prima Squadra. Penso che la squadra potrà competere con tutti, ovvero vuol dire mettersi nelle prime posizioni ma all'inizio avremo problemi.”