Salvini a Pescara: "Sull'A24 stop pedaggi per 7 anni, grazie ai sindaci"

"È l'unica autostrada in Italia che per sette anni non avrà aumenti di pedaggio e avrà più manutenzione. Ringrazio i sindaci per aver sollecitato". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (foto Roberto Di Blasio), a margine di un evento all'Aurum, rispondendo ai cronisti sulle autostrade A24/A25 che collegano l'Abruzzo a Roma. "Sono i sindaci che ho incontrato più spesso da quando sono al governo, non ho mai incontrato i sindaci italiani come quelli abruzzesi e laziali della A24, portando risultati. Li ho incontrati la settimana scorsa. C'è un osservatorio permanente e c'è un tavolo tecnico permanente", ha concluso.

Salvini ha fornito rassicurazioni anche sul treno Pescara-Roma, e a tale riguardo soddisfazione è stata espressa dal presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri: “Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo: la linea ferroviaria veloce Pescara-Roma prende forma e realtà, con oltre 7miliardi di investimento. Un’opera che lo stesso Ministro Salvini oggi ha definito come ‘strategica’ non solo per l’Abruzzo ma per tutta l’Italia. Parliamo di 52 chilometri che ci permetteranno di collegare la costa alla capitale in sole 2 ore, dando sostanza a ciò che fino a pochi anni fa poteva essere solo un’idea progettuale se non un sogno. Un’opera che avrà ricadute fondamentali in termini economici e imprenditoriali su tutto il territorio”, ha detto Sospiri commentando l’intervento odierno del ministro Salvini a Pescara.

“Abbiamo sempre creduto nella fattibilità, nell’utilità e nella solidità della nuova linea ferroviaria veloce Pescara-Roma – ha sottolineato Sospiri – opera che aveva cominciato a prendere forma con il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture Nino Sospiri. Un intervento che, prime fra tutte, vede la mobilitazione del mondo delle imprese, che vedono nel ferro una valida alternativa al trasporto su gomma, purché si possa contare su una linea rapida, efficace e tempestiva. Abbiamo iniziato il nostro percorso, garantendo di portarlo avanti consapevoli della bontà di una simile opera che inserirà Pescara, ovvero l’Abruzzo, nella linea della velocità: ora abbiamo la certezza dell’investimento del Governo, oltre 7 miliardi di euro, per 52 chilometri, capaci di dotare il nostro territorio di un collegamento che in due ore, viaggiando a 200 chilometri orari, ci porterà dal mare alla capitale, garantendo la disponibilità di 4-10 treni ogni ora, e allora pensiamo a tutti gli effetti positivi che si genereranno in termini di mobilità, di turismo e di economia. Ora dobbiamo andare avanti con determinazione”.

La giornata pescarese di Salvini si è conclusa con un pranzo al porto turistico al quale hanno partecipato alcuni esponenti locali del partito tra cui Riccardo Chiavaroli, presidente di Ambiente Spa. Il ministro nel pomeriggio sarà a Chieti per prendere parte a un incontro pubblico.