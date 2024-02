Montesilvano meta turistica agognata all'estero, la soddisfazione di Comardi

L'ex assessore al turismo del Comune di Montesilvano, Deborah Comardi, ha voluto esprimere sui social la propria soddisfazione dopo che, durante un convegno a Riccione, le città di Rimini e Montesilvano sono risultate le più cercate all'estero, più precisamente in America e Inghilterra. Se il dato, con tutto il rispetto, non stupisce per quanto riguarda Rimini, è invece destinato a colpire in positivo se riferito a Montesilvano.

Per questo motivo Comardi ha voluto rivendicare la bontà delle sue scelte politiche passate, scrivendo su Facebook: "In un intervento di alcuni anni fa, dissi che Montesilvano poteva aspirare a fare concorrenza alle capitali affermate del turismo italiano balneare, come Rimini e Riccione. Allora quasi nessuno ci credette. Ad oggi, i fatti confermano quella visione".