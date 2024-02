Constantin Maralossou riabbraccia la Pescara Basket. Dopo l'esperienza dello scorso anno con i biancazzurri in B Nazionale e poi alla Libertas Livorno e al Bisceglie, il giocatore torna a casa per dare una mano al raggiungimento dell'obiettivo dei ragazzi di coach Di Tommaso, cioè la vittoria nei playout.

"Sono davvero felice di poter tornare a casa, qui ho una vera e propria famiglia", dichiara l'atleta. "Ho espresso diverse volte il desiderio di indossare nuovamente la maglia del Pescara Basket e alla fine, insieme alla società, siamo riusciti a portare a termine questa mia volontà: non vedo l’ora di scendere in campo e lottare insieme a tutti i miei fantastici compagni di squadra e ai tifosi per raggiungere l'obiettivo comune".