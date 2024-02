Cepagatti, ennesimo incidente in via Attilio Forlani

In via Attilio Forlani a Cepagatti, all'incrocio tra via Tre Croci e via Di Luzio, si è verificato un nuovo incidente che ha visto coinvolte due vetture.

Qualche mese fa, nello stesso punto, è deceduto un centauro di Loreto Aprutino.

I residenti hanno raccolto le firme per mettere in sicurezza l’incrocio ma ancora nulla è stato fatto.

È stata richiesta anche l’installazione di un autovelox fisso per far rallentare le auto in transito sulla strada da alcuni definita come un “circuito di formula uno”.

Si spera si riesca a trovare quanto prima una soluzione.