La Coppa Davis è arrivata a Pescara

Centinaia di persone e numerose scolaresche in appena ventiquattro ore hanno visitato il Circolo Tennis di Pescara per vedere la Coppa Davis, ospitata nella nostra città sino a domani, 28 febbraio. “Una presenza che ci testimonia l’ottima scelta della Presidenza del Consiglio regionale che ha voluto patrocinare e sostenere l’iniziativa consentendo al Circolo di accogliere quello che è un monumento allo sport, dopo 47 anni dall’ultimo evento del genere, quando il complesso sportivo ospitò proprio la partita di Coppa Davis Italia-Portogallo, vinta dagli Azzurri”, ha detto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che nel pomeriggio ha visitato gli spazi del Circolo Tennis dove da ieri è custodita, all’interno di una teca blindata, la copia originale della Coppa Davis (foto Roberto Di Blasio), alta 1,60 metri e del peso di 1 quintale e mezzo.

Presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il consigliere comunale Ivo Petrelli, l’onorevole Nazario Pagano, il referente regionale della Federazione Tennis Luciano Ginestra, il Presidente del Circolo Tennis Pescara Paola Di Carmine, il vicepresidente del Coni Alessandra Berghella.

“Per Pescara è un onore aver potuto ospitare la Coppa Davis nel suo giro nel mondo – ha ricordato Sospiri – L’aver scelto il capoluogo adriatico tra le maggiori città d’Italia testimonia la considerazione di cui oggi gode il nostro territorio, che ha nello sport uno degli assi portanti della sua economia, con ricadute importanti in termini di marketing turistico per tutta la regione Abruzzo. Soprattutto tale iniziativa si annuncia solo come il preludio di altri eventi di risonanza mondiale attinenti alla disciplina del tennis”. La Coppa Davis a Pescara resterà ancora esposta al pubblico domani, mercoledì 28 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Non occorre la prenotazione e per entrare nel Circolo saranno disponibili gli accessi di via Marconi e via Pepe-antistadio.