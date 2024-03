Il ministro Paolo Zangrillo in visita a palazzo di città

“A Spoltore, Montesilvano e Pescara si sta realizzando un percorso di straordinario valore per la nascita della nuova città, espressione di un grande senso di comunità, con identità civiche forti ma dove i cittadini hanno compreso che così si troveranno di fronte in futuro a risposte più rapide ed efficaci”. Sono parole del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, in visita ieri a Palazzo di città dove è stato accolto dal sindaco Carlo Masci, dall’onorevole Nazario Pagano, dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, da assessori e consiglieri comunali oltre che dai dirigenti dell’ente.

Lo stesso ministro ha inoltre definito il progetto di fusione un “modello vincente” da seguire con attenzione "e a cui ispirarsi - ha affermato - sulla strada verso la semplificazione delle procedure amministrative e per abbattere gli ostacoli burocratici che sono sempre stati un limite nel nostro Paese e per la Pubblica amministrazione. Qui la comunità e gli amministratori hanno dato un esempio di intelligenza, perché difendere la propria storia e identità, come dicevo, non significa non poter stare insieme. In questo caso si è compreso come snellire le procedure sia un vantaggio per le persone e per le imprese. Tanto è vero che quello di Pescara rappresentata il primo caso del genere in Italia e in Europa, un aspetto di cui dovete essere orgogliosi".

Sono già cinque i servizi in comune tra le tre amministrazioni di Spoltore, Montesilvano e Pescara, altrettanti ne saranno avviati nel 2024. Su tutti è stato fatto l’esempio del Suap (Sportello Unico per le attività produttive), la cui attività integrata sta riscuotendo positivi riscontri da parte degli utenti delle tre aree. Il titolare del dicastero per la Pubblica amministrazione è stato poi accompagnato in una visita negli uffici dell’Urp e del servizio Politiche sociali, dove ha saluto utenti e personale.