Montesilvano ospiterà i campionati italiani di paraciclismo il 13 e 14 aprile. Un evento di grande rilievo non solo per la città ma anche per tutto il movimento ciclistico abruzzese, organizzato dall’Addesi Cycling, appuntamento ufficializzato e ratificato pochi giorni fa dal Consiglio Federale a Novi Ligure. Dopo il rinnovo del direttivo, la presidenza dell’Addesi è stata affidata a Caterina Seccia, mentre Pierpaolo Addesi è stato chiamato a rivestire il nuovo ruolo di commissario tecnico della nazionale di paraciclismo.

“Siamo davvero molto felici di ospitare nuovamente in città un evento di rilievo per tutto il movimento ciclistico nazionale firmato Addesi – ha affermato l’assessore comunale allo sport Alessandro Pompei – che condivide con noi l’obiettivo di valorizzare l’attività giovanile e il paraciclismo, a maggior ragione nell’anno delle olimpiadi e delle paralimpiadi. Molti atleti che parteciperanno all’evento di Montesilvano, infatti, voleranno a Parigi con la Nazionale italiana per le paralimpiadi di agosto – settembre”.

Nel curriculum organizzativo dell’Addesi Cycling spiccano ben 40 gare organizzate per i giovanissimi in occasione del “Meeting Nazionale a Montesilvano” nel 2023, gli esordienti e gli allievi. Nelle gare sono incluse anche quelle del settore paralimpico tra cui 5 campionati italiani e 12 ritiri della Nazionale in diverse località abruzzesi.