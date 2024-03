Regionali, Conte: "Ci basta vincere di poco, futuro migliore per l'Abruzzo"

Accompagnato dalla consigliera regionale Barbara Stella e dalle parlamentari Daniela Torto e Gabriella Di Girolamo, stamane a Pescara il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (foto Roberto Di Blasio) ha partecipato a un nuovo appuntamento della campagna elettorale per il candidato governatore Luciano D'Amico. Prima, però, ha incontrato la stampa, dichiarando: "Ci basta vincere in Abruzzo anche con un minimo scarto. L'importante è che ci sia un rinnovamento per questa terra. Speriamo davvero in questo rinnovamento con Luciano D'Amico, uomo competente, capace e onesto, che possa migliorare la qualità di vita e dare un futuro migliore all'Abruzzo".

Poi Conte ha aggiunto: "Il mio tour non è finito. Questa è l'occasione per girare anche qualche paesino e non solo le città. Quindi vi preannuncio che girerò ancora. Voglio incontrare i cittadini abruzzesi perché il calore di questa gente è incredibile, mi sta arricchendo tanto. Soprattutto mi preoccupa ovviamente la situazione: i motivi di angoscia che mi prospettano, dalla sanità alle infrastrutture e al fatto che ormai i borghi piccoli si spopolano".

L'evento si è svolto nel comitato elettorale di D'Amico, in piazza Unione, gremito per l'occasione. Conte è stato accolto da applausi e dal coro "mandiamo via la destra". L'ex premier ha concluso affermando che "il nostro programma qui in Abruzzo è bellissimo e traspare tutto l'amore per questa terra".