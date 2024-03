A Montesilvano partono i concerti aperitivo: gli eventi del 3 marzo

Si apre domani pomeriggio a Montesilvano la stagione degli eventi che faranno da cornice all'arrivo della primavera in città: alle ore 18, presso la "Sala del Mare" del Pala Dean Martin, prenderà il via il primo "Concerto aperitivo" con "Dances and Rhythms from the world". In scena l'Armoniensemble con Alma Di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte.

A seguire, il Maurizio Di Fulvio Trio con Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Ivano Sabatini al contrabbasso e Davide Marcone alle percussioni. Gli intermezzi musicali saranno accompagnati dalla degustazione di vini di alcune pregiate cantine del nostro Abruzzo.