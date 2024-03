Costantini: "Piena solidarietà a Pettinari per atti vandalici sulla sede del suo comitato"

“Piena solidarietà al candidato sindaco Domenico Pettinari per gli atti vandalici che hanno danneggiato la sede del suo Comitato. Auspico che gli organi inquirenti facciano al più presto piena luce sulle responsabilità, perché non è certo questo il clima nel quale dovrà dispiegarsi la campagna elettorale”. Lo afferma il candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra, Carlo Costantini.

“Una campagna elettorale - aggiunge - che certamente ha già posto e continuerà a porre, anche da parte nostra, tutta la necessaria attenzione sulla condizione di permanente e perdurante insicurezza nella quale vivono i pescaresi. Inclusi quelli che cinque anni fa sono stati illusi del fatto che sarebbe bastato mandare al governo la destra di Salvini e di Meloni per rendere Pescara più sicura. E che oggi - conclude Costantini - devono constatare che, al contrario, la situazione è di gran lunga peggiorata”.