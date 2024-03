"Open": annullate le repliche dello show dal 4 al 19 marzo, salta anche la data di Pescara

Art Works Production comunica che, per cause tecnico-logistiche indipendenti dalla propria volontà, si trova momentaneamente costretta ad annullare le repliche dello spettacolo OPEN di Daniel Ezralow previste dal 4 al 19 marzo.

Conseguentemente, salta purtroppo anche la data che era in programma nella nostra città tra dieci giorni. I biglietti per lo show di martedì 12 marzo al Teatro Massimo di Pescara sono rimborsabili al circuito d’acquisto entro e non oltre martedì 26 marzo. Info: 085/9047726.