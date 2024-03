Torre deâ€™ Passeri spalanca le porte alla XIII Corsa della Memoria

Immancabile appuntamento di inizio stagione a Torre de’ Passeri con la 13^ edizione della Corsa della Memoria in programma la mattina di domenica 3 marzo.

Questa gara, appartenente al calendario del Corrilabruzzo UISP, intende rinnovare una tradizione che vedi ogni anno Torre de’ Passeri presa d’assalto da tanti appassionati podisti, dai più piccoli ai meno giovani, per correre e raccogliere fondi in favore di AVUS 2009 (acronimo di Associazione Vittime Studenti Universitari Sisma del 6 Aprile 2009) associazione che svolge attività in memoria dei giovani studenti torresi che hanno perso la vita nel terribile sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009.

A coordinare l’organizzazione generale l’amministrazione comunale locale guidata dal sindaco Giovanni Mancini e dall’assessore allo Sport Antonio Caldarelli coadiuvata per la parte tecnica dalla Vini Fantini. A patrocinare l’iniziativa il CONI Abruzzo e la UISP in collaborazione con le associazioni Croce Rossa di Torre de’ Passeri, Protezione civile di Lettomanoppello, Gruppo Alpini Torre, associazione Pesca sportiva, Torre Bike, Pro Loco e Avis comunale.

Con il ritrovo alle 8:30 in piazza 6 Aprile 2009, antistante il municipio, lo start della gara competitiva è fissato ore 10:00 e il chilometraggio rispetto alle passate edizioni è stato ridotto a 8,6 chilometri pari a due giri cittadini cadauno di 4,3 chilometri. Allo stesso orario è prevista la passeggiata ludico motoria e la Walk Bla Torre. A fare da anteprima le gare giovanili su diverse distanze dai 0 ai 15 anni con inizio alle 9:30.

Le premiazioni interessano i primi 3 assoluti della classifica maschile e femminile, i primi 3 di ogni categoria e le prime 5 società.

Si prevede il record di adesioni (circa 400) e la certezza di un’altra edizione di alto gradimento e di grosso interesse per uno scopo nobile, oltre al piacere di correre e di mantenersi in forma.