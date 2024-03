A Montesilvano torna l'appuntamento con Plastic Free

Continua e si rinsalda il rapporto di collaborazione tra il Comune di Montesilvano e l'associazione Plastic Free. Un'iniziativa riproposta e coadiuvata dall'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli in sinergia con Alessandro Pompei, assessore per le Politiche Giovanili, con lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica.

Ognuno può dare il proprio contributo per garantire un territorio più pulito e libero dalle plastiche. Il punto di ritrovo, nella mattinata di oggi 3 marzo, sarà in via Carlo Maresca, alle ore 10.30 puntuali.